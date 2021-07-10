港股雖然周五反彈0.7％，但前一天因滴滴事件的恐慌情緒引爆，慘烈崩跌逾800點，為香港金融市場帶來巨大壓力。財信傳媒董事長謝金河表示，港股漲無力，下跌有後座力，是典型的資金外逃市場，就像1990年台股從12682跌下來，台灣陷困局，歷經30年噩運；香港國企指數長黑跌破年線，香港恆生及滬深300指數都小破年線，成為全球最弱勢的股市，是值得注意的訊號，並示警，香港股市很可能是這一波全球股市黑天鵝！

謝金河在臉書發文指出，這一次滴滴的事件已在美國華爾街掀起很大的效應，甚至有美國參議員要求調查並求償。其實這是螞蟻集團上市突然喊停的延續，只是螞蟻衝擊到的是阿里及馬雲周邊，這次滴滴撞及香港資本市場。

周四（8日）香港恆生指數及國企指數都大幅下滑，恆生指數下跌807.49，國企指數下跌327.28，這個重挫是因為滴滴下跌，中央監管加嚴，帶給香港新經濟股巨大壓力。最有代表性的是快手從417.8跌到148.4港元，阿里跌至189.9港元，騰訊從775.5跌到509.5港元，京東從422.8跌到261港元，美團從460跌到240港元，百度從256.6跌到170.4港元。

謝金河認為，這些都是中國最具競爭力的企業，如今股價大跌，而且全部都陷入空頭排列，這種情況跟美國大巿值企業頻創新高，且此起彼落完全不一樣，背後的因素當然值得探討。

謝金河提到，他對資本市場的變化一向敏感，記得1990年台股從12682跌下來，他說台灣有30年噩運，大多數人都不信，那段時間，台股每一年跌幅都在全球名列前茅，而漲幅一定最後，原因是台灣的人才及資本不斷外流。後來台灣連用新台幣算的成交量也輸給用港幣算的香港。他直指，當年台灣的困局，這回好像發生在香港身上，港股漲無力，下跌有後座力，是典型的資金外逃市場。

謝金河提醒，這兩天，有一個值得注意的訊號，香港國企指數長黑跌破年線，香港恆生及滬深300指數都小破年線，這是全球最弱勢的股市。最近全球股市大漲，美國有很多專家每天都跑出來告訴大家美股會崩盤，其實最弱勢的市場愈危險，香港股市很可能是這一波全球股市的黑天鵝！