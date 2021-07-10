封園近兩個月的新竹市立動物園，在中央微解封後，市長林智堅原本宣布將於13日解封重新開放，10日中午還特別到動物園為「兩隻老虎」慶生，並直播餵食虎兄虎弟吃生肉蛋糕大餐，為即將開園的動物園行銷，未料，市府2個小時後政策大轉彎臨時喊卡，突然決定動物園不開了，開了全國民眾1個大玩笑。

市長林智堅原本表示，配合中央公告3級警戒延長至7月26日，但也有部分措施微解封，其中，新竹市立動物園將於13日重新開放，並啟動6大防疫措施，包含入園人數限制1500人以下、量體溫、實聯制、入園及園區加強消毒、全園禁止飲食與加強廣播宣傳遊客戴口罩保持社交距離等。

林智堅今天中午還特別到動物園開直播，一方面為園內兩隻老虎明星慶生，一方面大力行銷動物園，歡迎全國民眾在7月13日微解封後，來新竹市立動物園玩。

未料，下午2點30分市府政策大轉彎，突然宣布動物園不開放了，初步了解原因依舊是為了擔心群聚問題。

只是市長中午才敲鑼打鼓的為動物園直播行銷，2個小時後又說不開放了，根本是開了全國民眾1個大玩笑，如此髮夾彎也讓人大感意外。

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