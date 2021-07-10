疫情期間，桃園市政府警察局八德分局提醒青少年們及家長注意，在家時間多，上網時間也變多了，容易遭網路社群有心人士利用，警方為此舉辦網路互動有獎徵答，若完成指定任務，就有機會抽行動電源、無限充電盤，歡迎民眾參加。

警方表示，青少年上網時間變多，可能有誤踏入詐騙集團假求職詐騙、詐騙車手、網路賭博、販賣毒品等陷阱，甚至網路交友、資安風險、性剝削等風險。

暑假期間，八德分局以「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用」四個宣導主題，為青少年們準備了4場網路互動有獎徵答活動，於「桃園市政府警察局八德分局」粉絲專頁公布，只要完成指定任務，就有機會抽中「威剛行動電源10000mAh」、「鋁合金無線充電盤」等獎品，每場次都有30個名額。民眾若要參加抽獎，可追蹤「桃園市政府警察局八德分局」粉絲專頁。