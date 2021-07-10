三級警戒微解封，台南市原是6都唯一有條件開放餐廳內用的城市，但因大批網友灌爆市長黃偉哲的臉書表達反對，加上台南市12個餐飲工會也建議市府禁止餐廳、夜市內用，經市府相關局處會商後，10日政策踩煞車決定跟進其他5都宣布「餐廳、夜市均禁止內用」。

鑑於6都只有台南市「順時中」配合中央有條件開放餐廳內用，大批網友擔心台南淪為防疫破口，在市長黃偉哲的臉書與支持者大論戰。黃偉哲10日上午原訂出席大東夜市防疫示範會，卻為此臨時取消行程，召集全市12個餐飲工會、夜市自治會幹部開會，聽取意見。

會中，大台南西餐服務人員職業工會理事長邱英洋表示，希望全國能有一致性的防疫標準，多數會員也希望市府不要開放餐飲業內用，以外帶為主；雖然延到7月26日會比較痛苦，大家仍願意堅持一下，讓防疫落實，期待台南「＋0」直到解封那天。

台南市餐飲業職業工會理事長劉檄穆也強調，多數業者認為沒有差這2個禮拜，畢竟不知道消費者是不是北部確診者，因此建議外帶就好，不要內用。

武聖夜市代表則表示，由於疫情尚未穩定，因此武聖、花園、大東等3個夜市都認為，維持外帶、不要內用，否則會有困擾。

黃偉哲指出，原本開放餐廳內用是希望「要求穩又要求好」，也希望市民朋友吃得健康、吃的安全，但是既然業者不急著開放，民眾也認同，經過討論將決定暫停開放餐飲、夜市內用。

黃偉哲還強調，這不是「逆時中」，因為中央只是提供一個行政指引，各地方政府可以開放，也可以不開放；但如果開放的話，就必須遵守這些原則，這也是中央尊重地方的一個想法。

今天與黃偉哲會商的工會代表，計有：台南市職業總工會、台南市餐飲業職業公會、台南市小吃業職業工會、台南市廚師職業工會、台南市外燴服務工作人職業工會、台南市小販職業工會、台南市西餐服務人員職業工會、大台南餐飲業職業工會、大台南小吃業職業工會、大台南西餐服務人員職業工會、台南市餐飲職業工會、大台南中餐服務人員工會等。