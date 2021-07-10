台灣疫情緊張，三級警戒已經持續將近兩個月，民眾人人自危，都希望可以打到疫苗來防止自己染疫，但民進黨政府的疫苗進口數量一直都是民眾相當擔心的問題，目前國內進口約700多萬劑疫苗，但這段期間實際施打的數量卻只有300多萬劑，接種速度緩慢，引發討論；對此，藥師林士峰就表示，這個接種速度，完全是因為政府防疫心態的問題。

全台進入三級警戒已經接近兩個月，民眾都希望可以快速接種疫苗，加速解封，但是目前台灣不僅疫苗採購上出現了問題，在美、日分別贈送疫苗後，台灣目前擁有約700多萬劑疫苗，但目前的疫苗施打狀況卻不如預期，僅實際施打了3百多萬劑，這樣的施打進度引發討論，更出現政府在「扣疫苗」的說法。

對此，林士峰今(10)日在臉書指出，政府龜速施打疫苗的邏輯其實不難理解，因為政府在疫苗上的思維與醫界不同，並不是快速施打疫苗、盡速達到群體免疫的作用，而是以「做生意」的方式來施打疫苗，林士峰指出，做買賣時，若貨源不足，大部份店家都會採取限購策略，去讓貨量持有時間增加，這樣客人會有「你一直有貨」的感覺；同理，如果疫苗一下子就打完了，會讓民眾加深疫苗不足的印象，大家就會更恐慌什麼時候才輪的到打疫苗的時間。

林士峰的說法引發網友討論，在其貼文底下回應表示「簡單說就是，打太快疫苗斷貨就慘了，當然慢慢丟」、「人民的生命和政府的面子相比，真是微不足道」、「太快打，沒多久就開天窗了」、「從他們說每周只能打一百萬的量能開始就知道疫苗不夠的事實」、「這不是科學而是權力學」、「拖延施打，掩飾疫苗不足」、「就看AZ10月到期的他會不會一次發下來快速打完，真是騙子黨」、「就是一個政治操作」。