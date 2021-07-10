台中市政府公告7月11日新增兩名確診者足跡。（台中市政府提供／馮惠宜台中傳真）

中市10日本土確診個案為零，但台中市長盧秀燕也在下午三點記者會公布11日將有兩名新增本土個案，其中一名為北區20多歲男子，他平日在萬波島嶼民權店工作，另一名則為40多歲新社區男子，因同事被匡列，採檢確診，市府也公布兩人目前疫調足跡。

市府強調該兩名確診者並未列入CDC中央流行疫情指揮中心10日確診個案；中市衛生局長曾梓展指出，中央剛剛給出案號，其中20多歲北區男子（案15340）7月8日不舒服，9日發燒，自行到超商買快篩試劑呈陽性，到醫院PCR陽性，CT值12，該案匡列9人，陸確採檢中。

該男子平日在西區飲料店工作，午餐都在7-11市鑫門市買餐吃，7月4日休假，曾到中友百貨、光南大批發，以及其樓上小米之家；目前該案感染源不明，其工作的飲料店已先行停業。

另外，確診者則為40多歲新社男子（案15341），他平常在太平工地工作，因為同事被匡列確診者，採檢確診，該名男子目前所知足跡為7-11太平宜昌門市以及新社興中街門市。

因應新增兩名確診者感染源目前不明，中市也立即協調部立台中醫院、中國醫藥大學附設醫院這兩天提供足跡重疊者進行快篩。

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