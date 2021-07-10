新北市10日新增13名確診人員，新北市長侯友宜表示，這13名確診者中，有11名與北市有關，其中新莊今天新增6人，是昨日的確診個案在台北工作，感染後回家感染父親與孩子共6人，雙北聯繫密切，一定要採取區域聯防合作。

侯友宜說，13名確診者7人住院、6人住在集中檢疫中心，這13個人都不是居隔期間確診，都是新增的個案。

侯友宜說， 13人有11人跟北市有關，其中1人住在中和，主要在北農市場採買食材，發燒後到醫院看診；林口1案在台北公司上班，到台北找姐姐後被姐姐感染。

侯友宜說，其中新莊冒出有6個特別多，是昨天報告1人在台北職場，家裡還有父親與孩子總計7人確診。

侯友宜說，另還有台北某醫院確診個案住新店，遭到同病房波及，還有2人住中和，跟先生都是北農菜販，另還有住在三峽，在台北信義百貨職場感染，在上班期間碰到確診同學。

侯友宜說，另外有1人住三重跟先生小孩同住，只有她確診，查了很多地方還沒有清楚查到感染源，最後板橋有1個獨居，生活非常單純，可能是比較老的舊案，會釐清楚後再通報；目前接觸34人快篩PCR目前都是陰性，其餘還在採檢中。

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