國產疫苗引發紛爭不斷，此時傳出高端、聯亞人員列入第2類優先施打疫苗名單，正準備或已施打進口疫苗，對此台灣大學國企系教授陳厚銘批評，此舉將雪上加霜，讓國人對施打國產疫苗完全失去信心。

陳厚銘表示，員工是品牌的最佳代言人，全球知名企業，員工都非常喜歡使用自家的產品，除了對公司產品引以為傲之外，也是公司的免費活招牌，使用自行生產的產品，更能表現員工的向心力。

陳厚銘認為，品牌行銷一直是本土企業最弱的一環，企業常犯所謂「品牌近視病」，例如，品牌意識淡漠，品牌缺乏戰略思維，缺乏品牌文化內涵等。此時傳出高端、聯亞「相關人員」列入第2類優先名單之事，容易引起外人對國產疫苗品質不佳的聯想，啟人疑竇。

陳厚銘也提到，高端、聯亞日前已通過第二期臨床試驗，並規畫到國外進行三期試驗，且6月底已送件申請台灣緊急使用授權(EUA)，通過後，兩家疫苗公司就可依約交貨，供應國人施打。此刻卻傳出高端和聯亞員工不打自家疫苗，對兩家企業的品牌形象與觀感有極大的負面的影響，對政府積極鼓勵及扶植國產疫苗的用心也有所衝擊，兩家公司勢必小心應對。