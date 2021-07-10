中央流行疫情指揮中心8日宣布三級警戒延長至26日，部分場域13日將「微解封」（適度鬆綁），但「微解封」都還未上路實施，就已經出現一國多制、解封項目自相矛盾。民眾黨立委張其祿今呼籲疫情指揮中心，不要考驗地方政府防疫「因地制宜」的能力，應回歸由中央做好全國一致的規範，勿再一國多制。

疫情指揮中心日前宣布部分部分場域13日將「微解封」，像是餐飲業在遵守防疫指引下，可恢復內用，但部分地方政府擔心成為防疫破口，宣布餐飲業維持禁止內用，鼓勵外帶，形成一國多制的情況。

中央「微解封」政策也有多處矛盾之處，像是禁止室內5人聚會，卻准許9人以下的小型旅行團；鬆綁健身房、電影院，卻不開放幼兒園、補習班，使大批家長相當憤怒，甚至灌爆衛福部臉書，諷刺是否應將小孩送去健身房等。

張其祿表示，政府「微解封」政策原先想要「兩面討好」，既要維持三級防疫警戒，又要紓解民眾在經濟民生上的民怨。但沒想到政策一出，反而變成「父子騎驢、進退維谷」的窘竟，因為地方也不願意為中央背負「防疫破口」的責任和風險，出現一地逆時中、全島逆時中的狀況。

「政策有錯，朝令夕改亦無不可！」張其祿呼籲，既然微解封政策已經進退失據，建議疫情指揮中心應做好一致規範，不要再一國多制，畢竟台灣地小人稠，交通便捷，「差異性的微解封」確實可能導致防疫上的破口，這已經是科學性的問題，絕非執政黨的縣市就敢冒險買單與背書。