南庄桂花巷過去一店難求，近來卻有2成店面求租。（謝明俊攝）

南庄桂花巷店面全關，已有2個月。（謝明俊攝）

過去熙來攘往的桂花巷入口，許久來都冷清清，醉漢就直接睡在人行道上，還得勞煩南庄分駐所員警前來勸導。（謝明俊攝）

三義勝興火車站沿線店面全關，連散客都見不到了。（謝明俊攝）

舊山線鐵道自行車停駛多時，只能靜靜地等候復駛到來。（謝明俊攝）

三義木雕博物旁神雕邨9成5的店面都歇業。（謝明俊攝）

國內疫情3級警戒持續近2個月來，雖然即將迎來微解封，但苗栗三義、南庄等2座國際慢城觀光業遭到嚴重打擊，遊客稀落、街景冷清的場面，彷彿回到3、40年前，南庄桂花巷內店面9成關門，三義木雕博物館旁神雕邨店面幾乎全關，三義勝興車站前店面老闆2個月不收租，就怕承租年輕人就此垮掉，只能感嘆沒有疫苗，如何度過這道坎？

「好久沒看到老街上空無1人的場景，依稀回到我小時候的南庄！」60多歲的羅藥師，在南庄出生長大，工作的診所就緊鄰永昌宮下方廣場旁，他形容好久沒看到南庄老街上那麼清靜了，偶爾才會出現1、2個遊客，靜靜地走過廣場。

後方的知名景點桂花巷，更像是乘坐時光機一般地回到了40年前專門養豬的破舊小巷道，整條巷子幾10戶店面，全部關門，唯一1家大門洞開的，是1群裝潢工人正在重新整修店面，工頭說，店東認為反正不能營業，不如趁這個機會整修一下店面，等未來解封後再重新出發吧。

桂花巷過去在繁盛時，可說是一店難求，但提高3級警戒至今快2個月，竟已有2成店面退租，多個店面貼出招租紅紙，桂花巷靠南庄遊客中心的入口，向來人流熙來攘往，這段時間空蕩蕩地，連當地的醉漢都直接躺在人行道上發酒瘋，牽累轄區分駐所員警趕來處理，當場先開張未戴口罩的告發單。

在三義勝興車站正門口甜點店老闆是外地來的年輕人，已經2個月沒開張了，店東坐在一旁的店面前無聊地看著手機，「我這2個月都沒跟他們收租金，怕年輕人垮掉了，對大家都沒好處！」店東的哲學是「要好就大家一起好，難過時就大家一起承擔」。

店東另一側店面是租給麵店，同樣歇了2個月了，事實上從這波疫情開始前，來勝興玩的人潮就明顯減少，3級警戒以後，更是明顯，不僅是勝興火車站，西湖度假村、水美木雕街以及木雕博物館前的神雕邨都是冷清到不行。「就是因為沒有疫苗，才搞得大家那麼慘！」店東忍不住發起牢騷。

水美木雕街的半數店面雖然都開著，但店裡半個客人都沒有，神雕邨的所有木雕特產店，幾乎都關門歇業，「連遊客都看不到，開門也是浪費人力。」。一家特產店女店東閑著沒事做，就在店前洗起車子來，女店東對著長長一排木雕店說，從她來到這快20年，沒見過這麼慘的景況。

三義老街上知名老麵店「賴新魁」過去中午時分大排長龍的場景已經好久不見，宣布3級警戒初期，店家索性關門休息了2個多星期，後來復業，也是只准外帶，沒有內用，原先店裡端麵打雜的服務生就有7、8人，現在就只有第3代女店主帶著一個服務生幫忙招呼客人，煮麵的歐巴桑也只剩2個就夠應付客人。原本期望12日就可解封的女店主，聽到再延2周，只有滿臉的無奈。

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