高雄年近60歲的史姓婦人平時靠資源回收賺取微薄金錢貼補家用，並要撫養4個孩子，未料，卻在年初被鋼琴蓋砸斷左小腿，幸虧在高雄活力得中山脊椎外科醫院的治療下，史婦在10日拆線出院，不僅腿部外觀正常，還能恢復行走，讓史婦感激不已。

史婦在今年農曆大年初五時，一如往常外出收取資源回收，但過程中卻被要回收的巨大鋼琴蓋砸斷左小腿，雖然史婦緊急送醫接回斷腿，卻因為重壓造成組織神經嚴重傷害，當時傷口大面積潰爛，傷勢狀況慘不忍睹。

活力得中山脊椎外科醫院骨科醫師李松青指出，史婦動手術醫治骨折後，有長達20多公分的傷口，不僅潰爛滲出黃色組織液，也一度深見固定鋼板，容易引起感染，因此建議用非侵入性震波治療，醫院以水介質震波密集治療並做局部皮瓣手術輔助厚皮植皮。

由於李松青有在澎湖開業診所，原先2周會到高雄看診1次，但受到疫情影響，各醫療機構人員降載，讓他暫時只能待在澎湖，但在疫情期間，他仍心繫婦人傷勢，且特別申請專案從澎湖跨海到高雄診治史婦，如今史婦經過近5個月的治療，10日也拆線出院，大家都相當開心。

史婦當初躺著送進醫院，術後仍無法單腳站立，走路也須使用助行器，在治療近4個月後，她已能雙腳站立，走路也不需助行器，因治療得宜，傷腿也未留下如丘陵地般不平整又隆起的外觀。在治療近5個月後，終於可以拆線，走著出院返家休養，活力得醫院也特別準備蛋糕，祝賀史婦重生。