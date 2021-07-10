「嘉玲」似乎愛上宜蘭不走了！宜蘭縣到10日為止，已經連續15天沒有新增新冠肺炎本土案例，讓縣長林姿妙及防疫團隊相當開心，美中不足的是，突然冒出了一名境外移入案例，所幸這名個案返台後嚴格遵守1人1戶居家檢疫的規定，因此沒有任何的足跡，也沒有匡列相關的接觸者。

宜蘭縣這名新增的境外移入確診個案（案15319）是一名20多歲的男性，本身是宜蘭人，5月19日曾在國外因咳嗽及喉嚨痛而確診，當時CT值為15.3，經過休養之後，因有公務要回國處理，在6月26日持3日內陰性檢驗報告搭機返台。

縣府衛生局表示，案15319抵達台灣後，搭乘防疫計程車回到宜蘭自宅居家檢疫，7月9日由衛生局安排搭乘防疫計程車進行居家檢疫期滿前的採檢，結果為陽性而確診，CT值為34，疫調顯示這名個案返台後確實遵守1人1戶居家檢疫的規定，且期滿時依衛生局安排採檢，因此沒有任何的足跡，也沒有匡列相關的接觸者。

在疫苗施打進度上，宜蘭縣長林姿妙表示，7月12日起開放69至71歲的民眾接種疫苗，除了可到合約醫院及診所施打疫苗，也可到12鄉鎮市衛生所施打；7月13日起，進一步開放給65歲至68歲民眾預約，呼籲符合施打資格的縣民踴躍接種疫苗。

衛生局也提醒，符合第9類（18歲至64歲患有高風險疾病、罕見疾病或重大傷病者）及第10類（50至64歲成人）的民眾，可以透過「COVID-19 公費疫苗預約平台」做施打意願登記，這一梯次的開放登記至7月12日（星期一）為止。由於中央流行疫情指揮中心將會依照全縣登記意願的數量決定配發到宜蘭縣的疫苗數量，因此請65歲以下的民眾踴躍上網登錄，等收到中央發送符合施打的簡訊後，再上網登記預約施打疫苗。