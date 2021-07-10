中央宣布三級警戒延長，明日起部分場所將實施微解封。新北市長侯友宜今指出，本周新北大眾運輸量都有增加，其中北捷運量較上周增加7％，主要是因各公司恢復正常上班，不過交控中心本周監控整體車流較上周平穩，呼籲市民持續保持低度活動。

侯友宜指出，本周公車運量較上周增加5.2％，北捷增加7％，台鐵增加5％，淡海輕軌增加6％，國道交通運量整體增加0.34％，主要是因各大公司恢復上班，所以有微微上升。

新北市長侯友宜今指出，本周新北大眾運輸量都有增加，其中北捷運量較上周增加7％，主要是因各公司恢復正常上班。（蔡雯如翻攝）

侯友宜表示，新北市針對各風景區都有持續監控，交控中心今監測，淡水北海岸、水金九東北角、三峽鶯歌老街、碧潭烏來老街，車流量都相當穩定，僅有龜吼漁市、貢寮海邊、碧潭仍有民眾聚集，已要求區公所、警方即時勸離，希望大家可以配合。

侯友宜說，三級警戒延長、適度放寬還是要遵守防疫規定，若無法遵守，市府會隨時關閉景區、管制人車進入，周六日仍會繼續監督各風景點區防疫。