傳北捷清潔工確診 莊人祥證實：6名家人染疫 15:422021/07/10 中時 王家瑜 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北捷運傳出一名外包清潔人員確診新冠肺炎，主要工作為擦拭電扶梯和閘門。（資料照/黃婉婷攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北捷運傳出一名外包清潔人員確診新冠肺炎，主要工作為擦拭電扶梯和閘門。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實此事，並透露該清潔工家中有6人染疫。 莊人祥指出，這名捷運外包清潔工的感染源還在調查中；由於確診後對家人進行採檢，有6位是同時確診，其中幾位都是孫子輩，至於到底是怎麼感染，還需要做進一步了解。 華儲已2員工確診 感染源待釐清 Garmin林口廠員工確診 532人採陰 #北捷 #家人 #清潔工 #確診 #莊人祥 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市衛生局證實信義微風有櫃姐確診 居住在新北市 13:042021/07/10 生活 環南市場＋3 1例疑掛名搬運工 04:102021/07/10 生活新聞 欠租糾紛暴衝10倍 崔媽媽促速補貼 04:102021/07/10 政治要聞 專櫃人員確診 微風信義今休館1天清消 13:332021/07/10 生活 王必勝揭指揮所運作秘辛 開會不重形式、勤跑現場是關鍵 11:432021/07/10 生活 專櫃人員疑確診！微風信義百貨今緊急封館大消毒 03:242021/07/10 生活 微解封不開幼兒園被罵翻 陳時中揭「驚心數據」 14:322021/07/10 生活 確診者隔離中情緒不穩 30多歲男病室內輕生 14:492021/07/10 生活 預告今告別嘉玲？中市中友百貨突閉館清消 14:572021/07/10 生活 意願登記破200萬人 開打有得等 04:102021/07/10 焦點要聞 台灣人在大陸》兩岸防疫大比較 看看瀋陽這樣做 08:302021/07/10 兩岸徵文 生活熱門新聞 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 七月當心！印度神童示警3件事 疫情恐反撲 - 生活 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 - 生活 疫苗接種單日22.1萬創新高！陳時中：會持續往下開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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