台北捷運傳出一名外包清潔人員確診新冠肺炎，主要工作為擦拭電扶梯和閘門。中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥證實此事，並透露該清潔工家中有6人染疫。

莊人祥指出，這名捷運外包清潔工的感染源還在調查中；由於確診後對家人進行採檢，有6位是同時確診，其中幾位都是孫子輩，至於到底是怎麼感染，還需要做進一步了解。