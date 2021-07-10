三立電視台爆2員工確診！ 大樓清消全面PCR篩檢 接觸者匡列中

三立電視台今傳出有員工確診，電視台表示，昨天接獲通知，有2名員工PCR篩檢後呈陽性反應，已立即將大樓消毒，也已安排該樓層所有員工PCR篩檢，還在等待結果；北市衛生局指出，指標個案居住在北市信義區，1日出現身體不適，下班後返家未出，8日至忠孝院區採檢後，昨PCR陽性；第2名員工居住新北市於7日因身體不舒服至醫院採檢，9日篩檢結果為陽性收治隔離。

據了解，確診員工平常在大樓3樓上班，該員自2日起就沒有進公司，在家工作，目前已安排所有3樓員工進行PCR篩檢，大樓也會逐層清消，北市衛生局指出，指標個案居住在北市信義區，1日出現身體不適，下班後返家未出，8日至忠孝院區採檢後，9日PCR陽性收治隔離，當天回報公司；另一名員工則居住在新北市，7日因身體不舒服至醫院採檢，9日篩檢結果為陽性收治隔離，當天回報公司。

衛生局指出，公司9日收到2名員工確診消息後，立即安排所有樓層員工進行篩檢，10日有50名至台安醫院快篩，目前正在篩檢中；而2名確診的個案分別由新北市及台北市疫調中。

三立電視台表示，昨天晚上接獲通知，有2名員工PCR篩檢陽性，為落實嚴格防疫，已於昨晚立即進行大樓清消，並於今上午安排3樓所有員工PCR，確診員工皆為後勤人員，自覺有不適時，已經居家自主健康管理，目前以收治檢疫所隔離治療。