桃園新增4例確診 足跡曝光 包含大江購物中心、家樂福超市 15:472021/07/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） 桃園市10日新增4本土案例，年齡介於30多歲到60多歲之間，其中有3人為確診者接觸者，另外1人調查中，據了解，1例為華儲新增案例。桃園累積確診案例854人，目前有293人居家隔離中， 桃園市也公布確診者足跡，包含6月30日至全聯八德東勇店、7月3日至大江國際購物中心B1美食區、無印良品、H＆M，7月5日至義美北中壢門市、家樂福超市環北店，7月8日屈臣氏海華店。 環南市場＋3 1例疑掛名搬運工 Garmin員工確診引跨縣市火花 桃園：應保持密切聯繫 #新冠肺炎 #台灣 #桃園 #確診 #足跡 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北＋11 侯友宜：2案感染源追查中 04:102021/07/10 地方新聞 直播》今再增6死 本土確診新增31例 13:302021/07/10 生活 疫情再爆發恐無退路 專家曝1理由：微解封還太早 10:382021/07/10 生活 汗溼口罩失功能 健身房用戶痛批 04:102021/07/10 地方新聞 華儲已2員工確診 感染源待釐清 04:102021/07/10 地方新聞 上海昨新增6例境外輸入病例 2人來自台灣 11:512021/07/10 兩岸 寺廟不得提供筊杯籤筒 上限99人 04:102021/07/10 焦點要聞 桃園景點有限度開放 苗栗鬆綁復業 04:102021/07/10 地方新聞 苗栗縣10日 新增一名確診死亡案例 14:372021/07/10 生活 Garmin林口廠員工確診 532人採陰 04:102021/07/10 生活新聞 微解封混亂 地方政府逆時中 04:102021/07/10 財經要聞 生活熱門新聞 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 七月當心！印度神童示警3件事 疫情恐反撲 - 生活 冷氣開28度吹到流鼻涕！網曝降溫大絕招 台電也認證 - 生活 疫苗接種單日22.1萬創新高！陳時中：會持續往下開放 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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