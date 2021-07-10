桃園市政府公布確診者足跡。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

桃園市10日新增4本土案例，年齡介於30多歲到60多歲之間，其中有3人為確診者接觸者，另外1人調查中，據了解，1例為華儲新增案例。桃園累積確診案例854人，目前有293人居家隔離中，

桃園市也公布確診者足跡，包含6月30日至全聯八德東勇店、7月3日至大江國際購物中心B1美食區、無印良品、H＆M，7月5日至義美北中壢門市、家樂福超市環北店，7月8日屈臣氏海華店。