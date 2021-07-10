基隆市今日新增1名確診個案，為北市職場接觸者。（基市府提供）

個案足跡。（基市府提供）

基隆市已連續多天保持0確診的好成績，今日再度新增1名本土個案，該名個案平時於北市內湖區上班，老闆6日確診後被公司通知要自行前往採檢，9日確診。基隆市長林右昌也要當場喊話台北市長柯文哲，指北市個案已降到10幾例，但卻未做到精準疫調，反倒讓公司自主要求員工，為何不是衛生單位主動匡列，「這樣子全國要怎麼解封？」

林右昌指出，今日新增的個案15295為40多歲女性，是台北職場接觸者，個案在北市內湖路一段某公司就職，公司老闆於6日確診，該公司於8日通知員工自行採檢，她接獲消息後立即前往北市忠孝醫院檢測，確認為確診後自主聯繫基隆衛生單位，目前收治於醫院。

其足跡相當單純，她在6、7日於上午6點50分搭乘國光客運上班，下午5點30分搭首都客運回基隆，8日則是上午8時搭乘國光客運到市政府，前往忠孝醫院後回基隆，下午3時也曾經到基隆長庚醫院幫母親繳納住院費用，最後於9日確診。

「這名個案我們覺得有點匪夷所思。」林質疑，據疫調了解，該公司老闆確診後，密切接觸者應通通被匡列，再由當地衛生單位主動進行匡列和採檢，但現況看來，反而是公司要求員工自行去採檢，這是很奇怪的事情，但他也肯定該市民警覺性夠高，才讓基市衛生局能及時因應。

林不滿表示，北市案例從過去幾十例到現在變成十幾例，不能理解為何難以做到精準疫調，主動積極匡列員工，對鄰近縣市造成很大困擾，還要大眾於3點半北市記者會向柯文哲提問，「為什麼台北市剩下10幾例，還沒辦法做到精準疫調，這樣子全國要怎麼解封？」

由於林多次喊話北北基桃是共同生活圈，基隆即使持續0確診也沒有鬆懈本錢，但4地對於微解封措施不一，也產生民眾疑慮。林今日表示，他的確認為北北基桃要採取統一作法，但尊重各縣市首長的判斷。