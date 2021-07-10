今（10日）開始進入農曆6月，人生後運規劃師徐震諒指出，此農曆月份先天氣場為木生火-相升，人和萬事興、後天運勢為火剋金-相剋，天災人禍，代表金融市場動盪不安，口舌是非特別多，還特別點出屬鼠、龍、猴的女性朋友月逢劫煞、大耗，要特別注意，尤其是爛桃花糾纏。

生肖鼠：

月逢紫微龍德吉星來入宮，真命天子就在您身邊，有情人終成眷屬，趁此月選個黃道吉日，建立幸福美滿的家庭吧！想要愛的結晶趁現在！而單身男女朋友們，真愛就在您身邊喔！平常朋友間戲鬧真歡喜，該結束友情了，趁此月互相告白，創造出另一篇動人的愛情故事，進入人生的另一個階段，記得多積善德，逢凶化吉，凡事無憂啊！切忌，勿管他人閒事，以免惹禍上身，受小人利用陷害，妄招口舌官司是非，潔身自愛不惹災，要特別注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病。

破解：自律勿躁進。佈桃花陣可以防小人及爛桃花。適時捐血可以防血光之災。

生肖龍：

月逢勾絞，心煩意亂，勿管親朋好友閒事，以免口舌是非煩憂之事特別多，受朋友牽連陷害，慎防仙人跳，詐財陷阱，名譽受損又破財，妄招牢獄之災，血光災不可不防，女性須防身體欠安，尤其筋骨要特別小心。自律自可避災。

破解：居家臥室床頭，佈桃花陣，可斷爛桃花及防小人。適時捐血可避血光之災。

生肖猴：

本月命官有天煞逢病符，要特別注意心血管疾病、中風、痛風、支氣管疾病、肺部疾病、過敏原疾病、女性注意內分泌失調、男性攝護腺發炎，已婚男女須慎防家庭風波，不要去聲色場所，不可職場外遇，須防夫妻間意見不合，圓融溝通，避免造成刑傷破財，須防血光之災，家和萬事興，處處相互包容體貼，本月必能安然度過。

破解：祭送病符星，適時捐血可避血光之災，居家臥室床頭，佈桃花陣，增進夫妻感情，可防外遇，可斷爛桃花及防小人，多行善積德保平安。