今年公館紅棗盛產，縣長徐耀昌大力推薦。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年公館紅棗產季開始，產量及品質都相當好。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

今年公館紅棗產季開始，產量及品質都當好。（苗栗縣政府提供／謝明俊苗栗傳真）

全台唯一紅棗專區的苗栗縣公館鄉，進入夏天後也將迎來紅棗盛產季節，今年公館鄉紅棗歷經了多年未遇的乾旱，又面臨疫情衝擊，影響銷售，公館鄉農會特別請來縣長徐耀昌，透過網路直播推廣在地紅棗，推出紅棗優惠以及「得來速取貨」、「30斤自己曬紅棗」等全新行銷方案。讓民眾不出門也可以享用美味健康的紅棗。

公館紅棗是以草生栽培，並有產銷履歷認證、農藥零檢等特色聞名。邁入夏季後正逢紅棗盛產期開始，公館鄉農會總幹事古雪雲，特別邀請縣長徐耀昌一起到公館鄉石墻村的棗園，以線上直播方式行銷公館紅棗，棗園園主並實地示範以鳳梨、自製酵母球、黏蠅紙等方法來防治果實蠅，直接展示公館紅棗是如何能農藥零檢出，讓鄉親買的放心，吃得安心。

徐耀昌極力推薦公館紅棗，他表示，公館石墻地理環境得天獨厚，在縣府協助與公館鄉農會輔導把關下，產出最佳品質的紅棗，無毒有機紅棗種植面積達80公頃以上，加上2年來經過農會、棗農努力，今年盛產，產量增加5成左右，顆顆色澤漂亮，不管鮮果品嘗或加工曬乾後都對身體很好，可以養顏美容。

古雪雲表示，大暑是紅棗最適合吃的季節，農會嚴選最優質的果品，嚴格把關食品安全，農藥零檢出，今年紅棗產量因為1月有10度以下低溫，對紅棗開花有幫助，5月之前遭逢乾旱幸未對紅棗造成衝擊，6月初的大雨更是一場及時雨，對紅棗生長有很大幫助，今年為盛產年，產量達720公噸比去年多5成，產季可以到8月中。