指揮中心宣布三級警戒延長至7月26日，國民黨黨務高層今天表示，若屆時能降為二級警戒，將研擬黨主席選舉的防疫及分流計畫，提報主管機關同意，力拚9月底完成黨主席改選，10月中召開全代會。

國民黨原訂7月24日改選黨主席，因疫情影響而延期，不過黨內有人認為主席選舉不能延太久，否則易滋生爭議，黨內人士表示，依往例主席任期到8月20日到任，考紀會依據人民團體法，為主席延任至全代會召開前提供法理基礎，這部分應在主席到任前須經中常會確認，但畢竟非選出來的，因此延任時間愈短愈好。

黨務高層說，黨主席選舉應儘快穩定下來，否則引發黨內諸多紛擾，原本規畫指揮中心若是在本週7月12日宣布解封，下週就要在中常會上討論啟動主席選舉的相關流程，但現在延到7月26日，若屆時降到二級警戒，相關選舉作業預計要花45天到2個月，如此推算，應可在9月底進行投票。

黨務高層表示，目前隨時掌握疫情的狀況，黨中央已計畫研擬主席選舉的防疫、分流計畫，若7月26日調降警戒，就會將計畫提報主管機關同意，力拚9月底完成黨主席的改選，10月中召開全代會。

被問到黨主席選舉延期舉行，是否進而影響2022年縣市長提名辦法的推出，黨務人士表示，這部分要視情況而定，不可能因黨職選舉延期而無限期不展開提名作業。藍營人士說，黨章並未明確規範一定要下屆主席與中常會，才能決定2022年的縣市長提名辦法，若擔心明年各地的佈局，黨中央現在就可提出辦法，中常會通過就算數。