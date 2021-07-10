警方查獲電腦、手機、鎮暴槍等贓證物。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

警車停三峽路邊幹員衝下車 原來是查緝博弈機房。

有民眾10日在臉書「我是三峽人」社團張貼一段影片，影片中一輛警方廂型車停在路邊，接著數名荷槍實彈的特勤幹員衝下車，令民眾詢問「文化路三峽國小對面發生什麼事了？」

三峽派出所今立即回覆是警方強勢圍捕違法者，主辦的刑事局也公布是查緝竹聯幫明仁會分子經營的博弈機房，逮捕兩名嫌犯到案。

刑事局偵查第四大隊日前接獲線報，指明仁會陳姓三峽分會長與蘇姓男子等人涉嫌經營博弈網站，遂與新北市、台北市、台南市、南投縣警方共組專案小組，報請新北地檢署檢察官陳怡君指揮偵辦。

專案小組8日見時機成熟，前往三峽執行拘提搜索，當場將負責管理的38歲蘇嫌逮捕，並發現三峽分會分子本月2日凌晨在當地聚眾鬥毆，後來遭會長斥責，處罰全部人理光頭，25歲陳姓分會長並躲到南投清境農場的民宿，也立即南下將他拘提到案。

警方共查扣押電腦4台、筆電2台、手機12部、現金22萬300元、鎮暴槍1枝、點鈔機、保時捷休旅車1輛等贓證物，全案詢後，依詐欺、賭博及組織等罪嫌移送法辦。