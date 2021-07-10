高端疫苗生產人員施打進口疫苗，指揮中心指揮官陳時中表示「他們染疫我們會睡不著覺」，新北市副市長劉和然10日被問到此事，語重心長表示「部長睡不睡得著、頭髮有沒有白，民眾不關心」，而是部長身為國家發展的角色定位有沒有做好，他們很擔心部長已經喪失公信力，部長是最高指揮官，但從這次微解封很多縣市不跟進，「令出不行」是很大危機的開始，「您是全國最高疫情指揮官，請部長放在心上」。

劉和然說，公眾人物言行舉止動見觀瞻，部長一句睡不著會引起廣泛討論，到底部長睡不著的原因是700多個國人死亡，還是有這麼多國人沒打到疫苗，造成剝奪感，討論都會不一樣。

劉和然說，其實國人沒有人會反對國家發展國產疫苗，但為何現在談到國產就會有負面標籤，其實民眾獨立判斷能力很強，國產疫苗發展過程「有沒有符合比例」，一開始讓國人感覺「我們要快」，但現在國際疫苗發展成熟穩定，現在最要做的就是趕快讓成熟疫苗進來，達到快、夠、好。

劉和然說，民眾都想低度活動，希望度過疫情難關，但中央前面幾次處理，都似乎在等國產疫苗，讓民眾無法理解。

劉和然給陳時中四大建議，不能有「私心」，任何決策有沒有私心民眾都感受得到，前幾次疫苗分配都要在大家抱怨或媒體報導才重新調整，會被懷疑不公平。

第二要有「邏輯」，劉和然說，做事要有邏輯，微解封為何反彈這麼大就是不合邏輯、內部矛盾，推出來民眾無法感受。

第三「承擔」，劉和然說，各縣市政府不能跟進，就是認為中央指令是要甩鍋地方，認為中央不敢負責，萬一解封後往負向發展要由地方政府承擔，身為決策最高負責人一定要放在心上。

第四「到位」，劉和然說，地方不買單是中央不瞭解第一線民眾需求，「看得到吃不到」，思考沒有到位，未來疫情還有漫長的路，這場戰役沒有贏家，要上下一條心，地方一定配合中央政策宣導。