中市發生1起行車糾紛，汽車駕駛在車道上停紅燈時，拿拐杖鎖、未戴口罩怒衝下車，跑去與後方男機車騎士理論，並大嗆「我是什麼身分，你知道嗎？」「可以找你麻煩」；男騎士不甘示弱回嗆「就是總統來，也沒用」，雙方爭執後離去，過程影像被PO上網引熱議。警方今（10）日表示，並未接到相關報案，就影像初步研判，騎士未違規；但汽車男未靠路邊停車、下車未戴口罩，違反相關規定。

有網友在臉書網路群組PO出中市五權五街附近9日上午9時許發生一起汽、機車行車糾紛。1名汽車男駕駛在車道上停紅燈，未戴口罩、拿著汽車拐杖鎖就憤怒下車，與停在後方的男騎士理論，他怒罵騎士亂騎車，違規騎內車道「還騎那麼慢」，擋到其他車輛；騎士則回嗆指出，一般道路機車可騎內車道，他並未違法，若嫌慢可超車。

汽車男怒不可抑追問「你擱敢追我」、「我是什麼身分，你知道嗎？」「我可以找你麻煩」，還邀男騎士到警察局處理；男騎士也不甘示弱回嗆「你什麼身分，關我屁事！」「就是總統來，也沒用啦！」騎士並質問「拿武器是不是？那麼囂張是不是？」「你口罩咧？」「那麼想上網是不是？」汽車男返回車內不予理會，隨後，雙方各自離去。

對此，民權派出所長劉松吉表示，並未接到相關報案，但就影片初步研判，該路段為汽機車混合車道，無禁行機車標誌，原則上機車騎士並沒違規。至於汽車男駕駛則疑似違反《道路交通管理條例》規定，停車時不緊靠道路右側等規定，民眾得敘明違規事實或檢具違規證據檢舉；針對是否構成恐嚇等行為，仍須當事人到案釐清案情。

劉松吉強調，目前仍為防疫三級警戒期間，外出時應全程配戴口罩，汽車男駕駛下車未戴口罩部分，將於行為人到場說明後，警方將依《傳染病防治法》函請交通局查處。