34歲名模木下優樹菜2010年嫁給諧星藤本敏史，當時還被嘲笑是「美女與野獸」，2019年她因為恐嚇姊姊的老闆重挫形象，為了止血還和藤本敏史離婚，之後卻被爆出她疑似出軌已婚足球選手乾貴士、30幾歲男團成員兼演員X，還為了償還高額賠償金下海成為女優，她的近況也曝光了。

據日媒《Friday》報導，木下優樹菜去年7月還被直擊，和日本湘南貝爾馬隊的足球選手三幸秀稔約會，情侶倆手牽手一起散步，還甜蜜到超市去購物，帶著木下優樹菜的2個女兒去公園，看起來就像幸福的一家人，當時木下優樹菜也大方承認，「對的我們正約會中！藤本也認識他（三幸秀稔）」。

木下優樹菜和藤本敏史曾和孩子們溫馨合照。(圖/翻攝自木下優樹菜IG)

然而由於去年7月爆出一連串醜聞，讓木下優樹菜的人氣一落千丈，她也宣布退出演藝圈，如今還傳出為了償還代言廠商高達3億日圓（約合新台幣7600萬元）的賠償金，成為成人片公司Soft On Demand（SOD）旗下AV女優，她的動向仍是不少死忠粉絲的關注焦點。

先前木下優樹菜還在IG上分享，與諧星前夫藤本敏史與2女兒在義大利餐廳慶生的照片，儘管夫妻倆已經離婚，仍保持友好關係，住在同一棟公寓不同樓層，好讓藤本敏史能經常去照顧孩子，事實上，木下優樹菜因不倫醜聞影響形象，被代言的護膚美容品牌一狀告上法院，遭索要巨額賠償金，因此才傳出下海傳聞。