年邁老母告子女給生活費吞敗訴！高雄一名85歲鄒姓老婦婚後育有5名子女，丈夫20多年前過世，兒女長大後相繼搬出去住，除了小女兒偶而回家探視，另4名子女都不聞不問，鄒婦因為年邁無人養，加上所有積蓄已花光，因而要求5名子女，每人每月要付給她6000元生活費，可是法官查出她每月領有國軍遺屬年金與老農津貼合計2萬2千元，已足夠她生活花用，因而判決鄒婦敗訴

據了解，鄒婦丈夫過世、5名子女相繼搬出去後，她原本有請外籍看護照顧生活，可是每月生活費加上看護費，一個月花費約3、4萬元，一生積蓄幾乎已花光，決定不請看護節省開銷，但仍要求5名女子每月要付給他3萬元生活費，平均每人給6000元，惟5名子女中的3個女兒沒意見，但2個兒子卻不出錢，鄒婦只好告上法院。

法院開庭時，大女兒未出庭，大兒子稱擔任臨時工收入不穩定，每月最多只能給1800元，2兒子說自己生病沒收入，2女兒和小女兒表示沒意見。

法官查出，鄒婦的丈夫過世後，她每月可領國軍遺屬年金、老農津貼共計2萬2千餘元，依福利部社會救助及社工司公布的高雄市每人每月最低生活費為13099元，老婦每月領到的2.2萬元已足夠過生活，難認定生活需受必要扶養程度，因此駁回鄒婦訴求，可上訴。