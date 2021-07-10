因應全國疫情3級警戒延長至7月26日，中央也宣布部分場域微解封，不過，新竹市政府仍決定包括全市公園遊具、體健設施、籃球場與涼亭等設施不開放，新科與竹光國民運動中心也要繼續關閉至7月26日，市長林智堅強調，防範疫情仍不可鬆懈，呼籲民眾體諒配合。

市府指出，有關13日零時起適度鬆綁部分措施，市府表示，包括賞蟹步道、十八尖山將配合中央指引有條件開放，並嚴格落實人流管控、全程戴口罩、實聯制與保持社交距離。原本預定重新開園的新竹市立動物園，昨天下午也臨時喊卡，持續暫停開放。

藝文館舍方面，玻璃工藝博物館、眷村博物館、黑蝙蝠文物陳列館、文化藝廊、鐵道藝術村採線上預約開放參觀。文化局也表示，圖書館將提供單一借閱窗口，並開放稅務局、演藝廳、柴橋活動中心等3處微型圖書館，有需要的民眾可多加利用。

林智堅指出，前天已與新竹縣長楊文科、苗栗縣長徐耀昌共同決議，竹竹苗與北北基桃同步，在26日前3級警戒期間，餐廳、百貨美食區、公有市場仍維持「餐飲場所不開放內用、一律外帶」原則，請民眾多多體諒、配合。

另，考量防疫3級警戒期間，10大行業等休閒娛樂場所關閉，高中以下校園維持暫停開放，長照據點、共餐維持暫停，市民活動中心、親子館、婦女館等公有館舍暫停借用。

寺廟不開放入內參拜；補習班、社區大學、樂齡中心、長青學苑皆暫停服務；幼兒園、托嬰中心、保母原則暫停，若家長有收托需求可送托。