彰縣府建置餐飲外帶名冊已50家業者加入。（彰化縣政府提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化持續加零，彰化縣長王惠美表示，13日起休閒旅遊微解封，八卦山天空步道開放，公園的體健設施、遊具、涼亭仍不開放；車站旅遊服務中心，包括彰化、員林、二林等火車站及彰化高鐵站開放；八卦山大佛風景區遊客中心、彰化旅遊服務中心、自然生態教育中心、1895抗日保台史蹟館不開放。

另外，為鼓勵民眾居家安心用餐，彰縣府也特地建置「防疫餐飲外帶（送）專區」名冊，供民眾在家線上瀏覽，供民眾訂購餐飲多一份選擇，也協助縣內登記餐飲業之業者在防疫期間沒有來客數的情況下，也能開門作生意。目前已有50多家業者加入。

王惠美表示，隨著防疫期間延長及國內疫情持續嚴峻，許多飯店餐廳業績持續低迷，宴會廳業績甚至掛零，縣府鼓勵餐飲業者滾動修改經營模式，改為主推外送、外帶服務，經洽詢有意願之餐飲業者提供防疫餐飲菜單，由縣府建置清冊供民眾在家線上瀏覽，不僅可提升店家銷售額，也能讓民眾安心在家用餐，以1人1份為主所製之餐飲或便當，也符合防疫期間家人不共食原則。

有興趣可連結彰化縣政府經濟暨綠能發展處刊登專頁瀏覽點餐或申請共享。

★《中時新聞網》提醒您：因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施， 如有疑似症狀，請撥打：1922專線，或 0800-001922， 並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。