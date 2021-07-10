65歲藝人陳美鳳出道至今44年，不僅未見歲月在臉上留下痕跡，連身材都依舊火辣，完勝一票年輕少女，擁有「全台灣最美麗的歐巴桑」封號，稍早她在臉書回顧了過去演出的秀服，火辣程度讓粉絲看的鼻血直流。

陳美鳳表示2021年至今過了一半，通常這個時候會開始構思一些表演和服裝造型，按慣例每年民視大家庭，都聚在一起陪大家過年，看看過往的照片，辛苦都變回憶，接著曬出一系列的秀服，除了大都鑲上閃亮鑽石，每件尺度都相當火辣，除了露出傲人北半球之外，有的更僅有遮住重點部位，吹彈可破的肌膚加上纖細水蛇腰，可說是羨煞不少女性粉絲。

此外，她不忘分享昔日有趣經驗，某次和柯叔元跳舞，結果高跟鞋踩到他的腳卻渾然不知，如今想起來仍感到不好意思，網友們也紛紛留言：「每個造型都好美喔！每次的表演都是精心策劃的!真的很專業」、「美鳳姐也太美太辣了吧~每種造型都太用心，那個身材真的沒話說」、「美鳳姐各個造型都好美、好艷麗是一位漂亮氣質的美女喔」。

陳美鳳日前65歲生日時，在社群上分享三個生日願望：「第一、希望疫情趕快過去，大家恢復正常生活，身體平安與健康，第二、黃金歲月收視長紅，第三、期待碰到一個跟我說:『我不能給你全世界，但是我的世界全給你！』」，接著更幽默自我調侃：「許下這些願望，這樣會不會太貪心啦！」