麗寶落羽松大草原可遠眺天空之夢摩天輪，景色絕美，適合大人放風、小孩放電。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall裝設國家級大型慶典智慧防疫門，，只需要5秒就能打造全身性防護罩。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

麗寶Outlet Mall於室內場域購置消毒機器人，利用AI人工智慧，自主性完成場域消毒。（麗寶Outlet Mall提供／王文吉台中傳真）

微解封放寬娛樂管制，全台最大麗寶落羽松秘境將限時開放，只要憑渡假區消費百元發票，即可免費暢遊超過6萬坪的遼闊大草原，感受大自然，沐浴芬多精。園方表示，現場配合防疫政策，嚴格控管容留人數，1000人達標即暫停開放，並禁止餐飲，配合安全社交距離。

麗寶落雨松秘境擁有6萬坪遼闊大草原，近3000棵落羽松綿延長達1.5公里，走入其中，猶如進入綠色隧道，還可遠眺火炎山、天空之夢摩天輪，景色絕美，適合全家踏青出遊，輕鬆愜意感受大自然，沐浴芬多精。

迎接微解封到來，麗寶Outlet Mall宣布7月13至30日舉辦「祕境踏青購FUN心」活動，憑麗寶樂園渡假區消費百元以上發票，即可免費進入全台最大落羽松秘。現場配合防疫政策，嚴格控管容留人數，1000人達標即暫停開放，並禁止餐飲，配合安全社交距離。

即便疫情降溫，防疫仍不能鬆懈，麗寶Outlet Mall實施入館全程配戴口罩、簡訊實聯制，更裝設國家級大型慶典智慧防疫門，配載超音波霧化設備，每秒200萬次震盪，製造滅菌細緻噴霧，並搭配光氫離子消毒燈，利用紫外線光照射，只需要5秒就能打造全身性防護罩。

麗寶Outlet Mall表示，室內場域購置消毒機器人，利用AI人工智慧，自主性完成場域消毒，任務期間除會執行轉彎外，遇到小朋友或突發狀況時，利用內建感側器，會立即停止，安全完成工作，更於全館出入口設置醫療級的UVC消毒燈，零死角打造安全安心購物環境。