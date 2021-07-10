無黨籍立委林昶佐2日在環南市場的記者會上砲轟台北市市長柯文哲，卻遭環南市場自治會會長林勝東反嗆。台北市議員王世堅在節目中表示，這是林昶佐虧欠選民的，他也透露民進黨下次在該區立委選舉的初選機制，並自爆在曾任立委的萬華地區有不錯的民調，同台的宅神朱學恒則說，林昶佐還是快回去唱歌，專業的事情讓王世堅來做就好了。

王世堅9日在中視政論節目《庶民大頭家》中(節目時間50:00處開始)，被主持人問到，他在中正、萬華地區的民意基礎也滿好的，「據你的了解，民進黨接下來還要禮讓林昶佐嗎？」時回答，我們再來的選舉，應該就以全民調來做初選，如果說有多人要參選，協調之下不願退出，就是以初選，全民調來做提名的參考。

對此，朱學恒直言，「堅哥講客氣，我幫他講，堅哥剛已經講了，林昶佐這一次受了太多委屈了，真的做的不夠好，下次麻煩你休息，就讓堅哥來了」，不要再在萬華受這麼多委屈，回去唱歌，不要讓唱歌的過程，受到立委生涯這麼不圓滿的破壞，還是回去唱歌，「專業的事情，讓堅哥來做就好了」。

王世堅聞言連忙回應，「我不敢、我不敢」，這是過了這個村，就沒那個店，並指過去在萬華區擔任過立委，那裡曾經是自己的選區，而自己在該地區的確實支持度很高，但此一時彼一時，希望林昶佐能夠好好把握立委任期，因為這是他虧欠選民的，選民寄望他的，希望他能夠好好做。朱學恒則說，「對，最後3年的任期，趕快做完就走了，不要再多說」。