回憶殺》昔香港波神彭丹雖然早年以性感形象聞名，但她之後靠自己努力，成功將衣服穿回去，在政商界都有傑出表現，還做了不少公益活動，可謂轉型最為成功的艷星。

彭丹曾獲得美國華裔小姐、中國小姐、亞裔小姐三項冠軍，1995年她跨入影壇，在李安監製的電影《落鳥》中擔任女主角林娜，同年《花花公子》的總裁親自寫信給彭丹，表示願意出25萬美金(約台幣7百萬)酬勞邀請她拍攝全裸封面，但遭到她的拒絕，此舉引起當地華人圈巨大反響，《紐約時報》稱讚她是有骨氣的東方美人。

之後彭丹到香港發展，因為身材出眾，擁有36F傲人上圍，被稱為「波神」，早期多為性感演出的她，被歸類為艷星，1995年，接拍由章國明執導的喜劇驚悚三級片《狼吻夜驚魂》，該片上映後，連續兩週奪得香港票房冠軍，讓彭丹在香港一夜成名。

而導演王晶也看準彭丹的傲人身材，邀請她參與《賭聖2：街頭賭聖》，在片中飾演一個妖豔的泰國女賭后，惹火性感模樣迷倒萬千男性，票房也開紅盤，之後她陸續接拍《邪殺》、《極度獸性》、《六魔女》、等三級片，成為媲美昔波霸女神葉子楣的性感女星。

彭丹在《賭聖2：街頭賭聖》飾演泰國女賭后，性感模樣令人印象深刻。(圖／翻攝自彭丹微博)

而因為彭丹擅長芭蕾舞、一字馬、拱橋，這些絕技也經常出現在她出演的電影和節目中，讓香港觀眾熟知，不過雖然拍了多部三級片，但她堅持三點不露，卻在拍攝《六魔女》一場落水戲時，不慎大走光。

本來彭丹要求貼胸貼，但導演卻說多穿幾件內衣打底就好了，後來她應導演要求，就這樣下水，未料拍攝中劇情卻改成她要被人撕破衣服，導致在水中的她大洩春光，事後才知道被騙了，這件事情對她影響很大，加上當時香港電影不景氣，她決定暫時息影，返回美國定居。

2000年她在某場活動上，認識中影集團總經理韓三平，在對方的引薦下，彭丹到大陸發展，之後憑藉《開著火車上北京》、《黃埔軍人》、《張思德》等多部電影成功轉型，成為演技派女星。不只自己演，彭丹也成立自己的影視公司，堅持拍攝主旋律電影，宣揚愛國主義情懷，也積極參與慈善，2013年她成為第11屆甘肅省政協委員，直到2017年，她也曾由中直機關單位推薦當選全國青聯常委。

雖然彭丹被選為當政委遭到網友批評輕視，但她表示：「我不光有胸，還有胸懷」，而她也曾提出文藝界反貪腐提案，希望遏止潛規則，也曾親自走訪貧困農村，提案太陽能發電計畫。除了在政界頗有成就，之前她籌備3年的抗戰電影《南泥灣》在大陸上映後，獲得外界好評，她不僅為該片編劇，還身兼導演、演員及監製，成功從艷星轉型成女強人。

彭丹被指長相和過去不相同。(圖／翻攝自微博)

不過近幾年彭丹現身時，因為鼻子變更挺，臉頰肉也相當圓潤，因此被質疑整容，對此她也直言「我年紀會大的嘛！我的樣子變了有多奇怪？不同歲月有不同的變化，我不明白為什麼要說我整容！」認為外貌會變化是正常的。