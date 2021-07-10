7月13日微解封，繼五都包含台北、新北、桃園、台中、高雄都決議不開放餐廳、美食街內用後，台南今（10日）稍早也宣布維持暫停開放餐飲內用，此舉，等於讓全台百貨都只能外帶、外送，目前4大連鎖百貨體系包含新光三越15店、遠東百貨11店、遠東SOGO 7館和微風 6館，目前僅遠百花蓮可在防疫指引下，有條件的內用。