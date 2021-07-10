台南也禁內用 六都百貨都不微解封 16:052021/07/10 中時 郭家崴 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 7月13日微解封，繼五都包含台北、新北、桃園、台中、高雄都決議不開放餐廳、美食街內用後，台南今（10日）稍早也宣布維持暫停開放餐飲內用。（中時提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 7月13日微解封，繼五都包含台北、新北、桃園、台中、高雄都決議不開放餐廳、美食街內用後，台南今（10日）稍早也宣布維持暫停開放餐飲內用，此舉，等於讓全台百貨都只能外帶、外送，目前4大連鎖百貨體系包含新光三越15店、遠東百貨11店、遠東SOGO 7館和微風 6館，目前僅遠百花蓮可在防疫指引下，有條件的內用。 微解封一國多制 全台慌亂 一水之隔 台北看電影新北不准 餐廳內用 六都僅台南解禁 微解封 彰縣宗教場所仍不開放 #內用 #微解封 #台南 #包含 #美食街 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 惠蓀林場713微解封總量管制800人 研習中心暫不開放住宿 09:092021/07/10 生活 「對不起」潘孟安道歉了 屏東餐飲不開放內用 13:142021/07/10 生活 自我安慰的微解封 04:102021/07/10 時論廣場 微解封餐廳可恢復內用 南投警憂取締室內5人群聚有難題 09:562021/07/10 社會 微解封混亂 地方政府逆時中 04:102021/07/10 財經要聞 慶祝微解封摩鐵開趴還PO文炫耀 男遭仇人亂砍肚破腸流 08:292021/07/10 社會 疫情微解封日月潭碼頭將開放 船長未打疫苗遊艇仍不開 14:552021/07/10 生活 微解封變偽解封 台中市議員籲市府救餐飲慘業 12:042021/07/10 生活 新北禁內用 最高罰1.5萬元 04:102021/07/10 焦點要聞 微解封還沒來 墾丁已有遊客當街玩空氣槍嚇壞人 10:082021/07/10 社會 「本土劇林志玲」曬下衣失蹤火辣照 喊話：自律點才能大解封 13:082021/07/10 娛樂 生活熱門新聞 桃園新增4例確診 足跡曝光 包含大江購物中心、家樂福超市 - 生活 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 高端、聯亞員工打進口疫苗 學者：讓國人對國產疫苗失去信心 - 生活 - 旺報 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 新北第2例莫德納死亡案例 71歲男子接種7天後死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。