台中首傳長者接種莫德納猝死案，一名88歲阿公在7月3日接種莫德納疫苗，9日晚間突然猝逝，對此案台中市衛生局長曾梓展表示，該男子有癌症、高血壓等病史，目前死因研判與他長期多重疾病有關，與疫苗無關，而家屬也沒有要提出預防注射受害救濟審議。

美國贈送莫德納疫苗在全台掀起搶打潮，台中市也自7月3日起進行大規模施打，該名89歲老翁也在7月3日接種疫苗，當時他並無不適狀況，9日晚間6點多，家人餵食老翁用餐時，突然發現他沒有任何回應後，立即打119求助，救護人員到場時老翁已無生命跡象，送醫仍不治。

曾梓展說，該名長者過去有膀胱癌、高血壓、糖尿病及血管炎病史，初步臨床診斷個案之死因，可能與長期多重疾病原因有關，是否與一周前打莫德納疫苗有關仍有待進一步釐清，但其家屬也不打算提出疫苗注射受害救濟審議。

台中市衛生局指出，截至7月9日止台中市共計通報53例疑似接種AZ疫苗後致死的案例，市政府正協助家屬提出受害救濟審議程序作業中。