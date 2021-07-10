新北市淡水區近日出現出遊人潮，淡水警方10日、11日將配合市府高灘處於淡水老街及金色水岸稽查勸導，據淡水警分局統計，7月至9日共取締未戴口罩件數19件。（淡水警分局提供／戴上容新北傳真）

中央流行疫情指揮中心公布全國三級警戒延長至7月26日，今(13)日起針對部分條件的鬆綁「微解封」，新北市淡水區近日出現出遊人潮，淡水警方10日、11日將配合市府高灘處於淡水老街及金色水岸稽查勸導，據淡水警分局統計，7月至9日共取締未戴口罩件數19件。

三級警戒延長至7月26日，全國新冠肺炎確診數持續穩定趨緩，新北市長侯友宜不斷呼籲，新北市仍存有隱形社區傳播鏈，對於疫情更需謹慎嚴格以待。

淡水警分局表示，於微解封前的周休假期今（10）日及明（11）日，將派員警配合高灘處於淡水老街與金色水岸沿線，勸導取締未戴口罩及違反相關防疫規定的民眾，全力防堵疫情破口，不讓降溫的疫情再次失控。

淡水警分局表示，今日與高灘處人員前往巡查，警方發現有阿伯口罩未確實戴好，也有民眾海岸邊樹下休息，彼此距離太近，警方上前勸導維持社交距離並持續在金色水岸、老街等景點周遭巡查，據分局統計，7月至9日共取締未戴口罩件數19件。

淡水警分局呼籲，三級警戒持續至7月26日，疫情雖有稍微趨緩，但仍不可掉以輕心，「微解封」在即，民眾在適度鬆綁的防疫新制規定，仍應遵守各項防疫規範，落實戴口罩及保持社交距離，面對疫情「同島一命」，一起努力做好防疫工作，力拼降級解封，回歸正常生活。