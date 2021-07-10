台中市警察局第三分局自110年7月6日起在臉書社群「台中市政府警察局第三分局」粉絲團中辦理「青春專案留言按讚加分享」抽獎活動。（台中市警察局第三分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中市政府警察局第三分局特別準備玻璃環保吸管、涼感巾及USB隨身碟等精美好禮，自110年7月6日起在臉書社群「台中市政府警察局第三分局」粉絲團中辦理「青春專案留言按讚加分享」抽獎活動，已吸引許多臉友熱情參與，活動將於110年7月21日截止，請大家把握時間。

台中市政府警察局第三分局防疫期間關懷青少年不停歇，在即將進入暑假階段前，偵查隊同仁帶著各種時下青少年喜愛的宣導品，前往國立中興大學附屬台中高級農業職業學校及台中市立台中工業高級中等學校，與學校師長透過多個班級100餘人的網路教室，藉由與青少年學生視訊互動的機會，除了宣導「保護自己從拒菸開始」外，並結合了「防制少年接觸新興毒品與被害」、「防制少年被吸收加入幫派」、「防制少年參與詐欺集團及網路賭博」、「避免兒少遭色情行業利用等」等4大青春專案工作主軸關懷青少年與辦理有獎徵答，寓教於樂，加深同學們的自我防護觀念，廣受學生們好評。

台中市政府警察局第三分局分局長張則誠表示，青少年的身心發展攸關國家未來，正確的觀念教育非常重要，但這並非專屬於學校師長的責任，警察本於社會責任樂意與校方共同努力，同時也籲請家長們要了解家中的青少年交友狀況及動態，如發現家中青少年持有來路不明物品或異常錢財，甚至加入不法團體組織，隨時都可以與各警察單位聯繫，共同防制青少年遭受不法侵害。