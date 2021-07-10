中央才宣布即將要微解封，不少風景區開始湧現人潮，新北市長侯友宜10日表示「真的很擔心」，雙北疫情互相連動，還有很多隱形傳播鏈在社區裡，沒有阻斷，稍有放鬆瞬間疫情會往上飆，要步步為營、全力以赴，守好防疫。

侯友宜說，新北社區監測站每天監測約5000人，每天都能找到1、2個陽性者，北市最近也在做，1天監測2000多個，找到7個確診者，若沒有做好社區管控，疫情還會再爆發。

侯友宜說，按照蔡英文總統說法，疫苗施打預計月底要達25％，目前13％，還有努力空間，也就是為何新北要分階段、分梯次檢討，如果新北一周確診量降到低點，可以把每個個案感染源清楚找到確保社區乾淨，很重要的指標。

侯友宜說，除了看新北外，新北很多人在台北職場工作，尤其北農、環南影響新北很深，前陣子就有172人受波及，現在還是有相關確診案例，不能忽略。

侯友宜說，7月19日會再評估，雙北會共同承擔、共同解決問題，中央有指引，但地區要共同面對，戰戰兢兢、步步為營面對疫情 。

目前相關風景區出現人潮，侯友宜說，感謝區公所跟警察重點時間去查察，在貢寮海邊、龜吼漁港與碧潭看到群聚馬上就勸離，大部分都聽從勸導，如果不聽一定依傳染病防治法 開罰。