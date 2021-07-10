沙鹿區清潔隊環保愛心傘修復工作小組透過巧思，將這些破損的雨傘進行修復，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更富創意與意義。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

沙鹿區清潔隊修復民眾丟棄的破傘，從今年開始提供環保愛心傘服務。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

沙鹿區清潔隊每月平均回收20把雨傘，約可修復15把，提供洽公民眾使用。（台中市環保局提供／王文吉台中傳真）

夏季午後雷陣雨，經常讓人忘記帶傘，台中市沙鹿區清潔隊回收民眾丟棄的雨傘，利用清潔隊員們的巧手及工具重新賦予新生命，每月平均可修復15把愛心傘。透過隊員的巧思，將破損的雨傘進行修復，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更富創意與意義。

沙鹿區清潔隊環保愛心傘修復工作小組班長陳肅芬、隊員楊玉政及王清芬表示，收運垃圾經常回收到民眾丟棄的雨傘，有些雨傘只是些微老舊或破損，透過簡單修復後功能依舊不減，每當看到洽公民眾使用愛心傘，讓民眾免於淋雨之苦，自己也從工作中獲得成就感。

沙鹿區清潔隊長楊志秦表示，從今年開始提供環保愛心傘服務，每月平均回收20把雨傘、約可修復15把，不僅能在雨天適時提供民眾使用，同時落實垃圾減量、資源回收再利用。

楊志秦說明，一般雨傘構造主要由骨架及傘布組成，丟棄時必須先將骨架及傘布分離才能進行回收，拆解過程耗時費力。清潔隊員發揮巧思，將這些破損的雨傘進行修復，提供給洽公民眾使用，也讓環保工作更富創意與意義。

環保局長陳宏益表示，垃圾放在正確的位置就是資源，各區清潔隊每日所回收的資源回收物，透過清潔隊員的巧思和巧手，就能夠賦予回收物全新的風貌及生命。設置環保愛心傘就是資源回收物再利用的最好詮釋，環保局將持續推動資源循環再利用，讓資源永續零廢棄。