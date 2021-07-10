桃園市長鄭文燦10日下午主持疫情說明記者會，接受媒體詢問時，他說，桃園考量到餐飲不能內用、消費信心還沒恢復。因此希望電影院26日三級警戒到期後再來討論恢復營運，文化局會跟桃園業者做最好的溝通、安排。

三峽傳統祭典水燈節停辦 廟宇暫不開放入內參拜
北市多數寺廟維持關閉 大龍峒保安宮準備微解封
#桃園 #電影院 #微解封 #鄭文燦 #不開放