桃園電影院暫不開放 鄭文燦：26日後再討論 16:142021/07/10 中時 賴佑維 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長鄭文燦表示，7月26日後再來處理電影院恢復營運的事情。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長鄭文燦10日下午主持疫情說明記者會，接受媒體詢問時，他說，桃園考量到餐飲不能內用、消費信心還沒恢復。因此希望電影院26日三級警戒到期後再來討論恢復營運，文化局會跟桃園業者做最好的溝通、安排。 三峽傳統祭典水燈節停辦 廟宇暫不開放入內參拜 北市多數寺廟維持關閉 大龍峒保安宮準備微解封 #桃園 #電影院 #微解封 #鄭文燦 #不開放 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 疫情再爆發恐無退路 專家曝1理由：微解封還太早 10:382021/07/10 生活 微解封 彰縣宗教場所仍不開放 04:102021/07/10 地方新聞 溪頭自然教育園區微解封 僅開放訂房遊客入園 13:342021/07/10 生活 埔里圖書館7／13起開設單一窗預借 防疫微解封、快樂微閱讀 14:152021/07/10 寶島 「對不起」潘孟安道歉了 屏東餐飲不開放內用 13:142021/07/10 生活 戶外景點開放不一 查清楚再出門 04:102021/07/10 焦點要聞 微解封日月潭開放碼頭 遊客中心及停車場維持4成容留量 09:032021/07/10 生活 微解封變偽解封 台中市議員籲市府救餐飲慘業 12:042021/07/10 生活 惠蓀林場713微解封總量管制800人 研習中心暫不開放住宿 09:092021/07/10 生活 微解封一國多制 全台慌亂 一水之隔 台北看電影新北不准 餐廳內用 六都僅台南解禁 04:102021/07/10 焦點要聞 疫情微解封日月潭碼頭將開放 船長未打疫苗遊艇仍不開 14:552021/07/10 生活 生活熱門新聞 桃園新增4例確診 足跡曝光 包含大江購物中心、家樂福超市 - 生活 直播》新北＋13新莊暴增6例 侯友宜：在北市工作者傳給家人 - 生活 高端、聯亞員工打進口疫苗 學者：讓國人對國產疫苗失去信心 - 生活 - 旺報 台中市預告明天增2例 飲料店員工確診足跡公布 - 生活 新北第2例莫德納死亡案例 71歲男子接種7天後死亡 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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