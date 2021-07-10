微解封，遊客到來，花蓮在全縣各鄉鎮設置快篩站，也呼籲遊客入住飯店都能出示篩檢證明。（王志偉花蓮傳真）

防疫三級警戒將延長至26日，指揮中心宣布13日起可微解封，因放寬風景區及遊樂園管制，預料遊客將來到，花蓮縣長徐榛蔚今表示，15日起將在全縣13鄉鎮市設置篩檢站，外縣市遊客每人篩檢收費320元，本縣民眾則免費篩檢，也請花蓮飯店旅宿業者要求旅客住宿出示PCR陰性證明，或施打疫苗証明卡，保護花蓮安全環境。

花蓮持續為長者施打疫苗，並且下修接種年齡，本月13日、14日開放65歲以上、原住民55歲以上民眾施打，今天早上8點開放網路預約、12日起電話預約。其中，花蓮市中華國小、吉安國小，施打人數1000人都已額滿，14日還有名額，衛生局長朱家祥感謝長輩願意施打疫苗，也希望子女協助幫長輩網路預約；12日上午8點則能透過電話預約，可撥打13鄉鎮市公所電話預約，但仍呼籲民眾多透過網路預約。

另外，教育部與中央將幼兒園教職員工列入第7類新冠疫苗施打對象，花蓮縣府造冊提報，獲配發959劑疫苗。縣府表示，17日將在吉安國小活動中心為已造冊的幼兒園員工分流施打，不須預約，請攜帶身分證、健保卡，在指定時間內前往，經核對身分就能施打。

因防疫3級警戒部分鬆綁，因應移動人口，徐榛蔚也宣布，15日起將在13鄉鎮市衛生所設置快篩站，週一至週五，下午3時至5時，徐榛蔚說，花蓮不容易持續維持零確診，防疫工作辛苦，希望大家保護花蓮安全空間，因此呼籲旅人來到花蓮，可先預約快篩，外縣市民眾每人每次篩檢需收費320元，花蓮縣民則是免費。

秘書長張逸華說，盼花蓮飯店業者都能配合要求旅客住宿出示PCR陰性證明，或施打疫苗証明的卡片，這是保護員工安全、旅客以及縣民安全的必要措施。縣府稍後說明，未強制性，但主要仍希望遊客都能配合協助出示證明。