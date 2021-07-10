簡女猝死當下，也在屋內吸食毒咖啡包的錢姓男子被警方一併送辦。（石秀華攝）

北市一名簡姓女子南下高雄與宋姓男網友見面，卻疑似在歡愉過程中服用過量毒咖啡包後暴斃死亡，2名涉案男子分別以10萬、5萬元交保。對此，法醫高大成指出，首先要釐清5大疑點，分別是毒品上的指紋、簡女是否有疾病、簡女下體分泌物、簡女是否遭誘殺以及簡女家中是否也有毒品。

據《ETtoday新聞雲》報導，高大成表示，有五大疑點得先釐清，第一，需要釐清毒咖啡包上的指紋，倘若上頭未出現簡女的指紋，那可能是遭到餵食；第二，釐清簡女生前是否有其他疾病可能導致死亡。

第三，採集簡女下體的分泌物，釐清其生前有無發生性關係，以及與幾人發生性關係；第四，調閱簡女、涉案人員的通聯紀錄與通訊軟體對話，確認是否有遭到誘殺的可能。

最後，高大成指出，需要確認簡女家中是否有毒品，以及生前是否有先服用毒品；高大成進一步解釋，先前曾有一名女子在夜店遭人下藥斃命，但警方追查後，卻發現女子所喝下的飲料藥量不足致命，仔細調查後才發現女子在家中就先服用搖頭丸，才導致藥物過量致死。

回顧此案，26歲簡女家住台北，生前一周透過網路認識32歲宋姓男子，8日簡女南下高雄與宋男見面，兩人在宋男住處狂歡後，簡女不幸猝死。警方到場後，除了宋姓男子外，另有一名錢姓男子也在場，同時於現場查獲毒咖啡包，警方疑心可能是藥物過量致死。

檢警會同法醫9日進行初步相驗，已採集檢體送驗，預定於12日進行解剖複驗，檢方則於複訊後，諭令宋、錢兩人分別以10萬、5萬元交保並限制住居。

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