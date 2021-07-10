憂高端、聯亞人員染疫會睡不著？ 陳時中喊冤：指封緘檢驗人員

國民黨近期發現，包含國產疫苗員工在內的「疫苗生產及倉儲物流人員」被中央納入疫苗接種第2類公費對象。昨日中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中說物流倉儲人員若染疫，「我們大概也睡不著覺」，引發外界熱議。今日陳時中澄清，他指的對象是食藥署進行檢驗封緘的人員，而非疫苗公司的員工。

昨日陳時中表示，1-8類公費對象不是今天才出來的，大家想想看，如果今天物流倉儲人員真的有人染疫，和疫苗有關，事情也很嚴重，有這樣的情況，我們大概也是睡不著覺。當然我們認為這樣的風險低，但是檢驗封緘的人員風險就不一定了，先保護起來，運送上就不用太擔心。

此話一出，引發網友熱議。有網友認為，既然是國產疫苗的員工，就應接種自家疫苗而非國際疫苗，亦批評「自己研發的不敢打，還要人民打」、「打自己的啊，不是很猛？」

今日陳時中進一步解釋，疫苗公司被列在施打順序裡面，他們很多人也可能都打自己公司的，不過詳細情況不清楚。先前說的「睡不著覺」，是指食藥署進行檢驗封緘的人，而不是疫苗公司的人，這兩者要分清楚。