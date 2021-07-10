三級警戒延長至7月26日，指揮中心宣布微解封，公布餐飲業有條件內用指引，過半縣市仍禁止餐廳內用，其中六都僅台南放行。國民黨立委洪孟楷今天質疑，綠營縣市長也不同步，指揮中心下命令前沒跟地方政府討論過？這樣的指揮中心還能帶領作戰嗎？

洪孟楷表示，三級警戒再延長後微解封的狀況全台標準不一，變成各縣市政府多頭馬車，甚至綠營執政的基隆、高雄都禁止餐廳內用，明顯與指揮中心不同步。

洪孟楷問，難道宣布政策前都沒找各縣市政府開會？各縣市政府的掌握的民意和真實的疫情狀況，難道指揮中心都不清楚？更核心的問題，做出「微解封」這樣多頭馬車的決策，還能帶領全台作戰嗎？

他強調，防疫視同作戰，在戰場上本來指揮中心的命令就是最高指導原則，下面的部隊都該遵守，但很明顯的這次命令實在沒有考慮民意，加上目前疫苗數量不足，民眾對於疫情仍然憂心，也才會連綠營的縣市長都逆時中的認為內用尚不能開放，沒有考慮有違常理。

洪孟楷指出，指揮中心的政令出不了辦公室，連綠營縣市也不支持，缺乏專業令人擔憂，民眾期盼的是全台統一標準，且以防疫為優先、把人命放在第一順位的指揮中心。

洪孟楷試問蔡英文總統、行政院長蘇貞昌，是否認同各縣市政府開放程度不一的混亂政策，若不認同，指揮中心還適合帶領作戰嗎？