高雄一名水電工人日前因為在騎樓脫下口罩吃早餐，被警方開罰，恐面臨3000元罰鍰，工人無奈認為，他遵照規定在通風處、跟旁人保持2公尺，也沒有交談，卻還是受罰，對此，高雄市長陳其邁表示，工人總是要吃飯，若因為工作關係，且也選在空曠、人較少的戶外地點用餐，在裁罰上會酌情處理。

高市議員林于凱指出，一位水電工人向他反映，在7月8日上工前，蹲在店門口的柱子旁邊吃蛋餅，結果警察就走過來，要他交出身分證查驗一下，接下來警方就開出紅單要求他簽名，內容是違反「傳染病防治法」的舉發通知，對他開罰3000元。

工人當時向員警表示，他遵照市長先前的指示，在通風處、跟旁人保持2公尺，也沒有交談，如果真的要開單，希望員警在舉發單上面註明「吃早餐」，但員警回應，會在警用小冊子著名，如果到時候有疑問要申訴，再去衛生局申訴就好。但水電工致電到高市府衛生局，都是佔線中。

陳其邁10日在防疫記者會上回應，因為總是要吃飯，假如他是因為工作的關係 ，而且選擇在旁邊沒有很多人、保持空曠的戶外，在執行上他已經注意到相關防疫作為，這部分在裁罰上會酌情處理，請不用擔心，他們針對的是群聚或是應該注意卻違反相關防疫規定的民眾個案，他們會根據整體情況判斷，請所有市民放心，在執法方面也會再跟衛生局、警察局作協調。