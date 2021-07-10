山城北埔產業觀光發展協會透過3組人馬，協助業者申請經濟部的紓困補貼，期望能撐過疫情難關。（協會提供／莊旻靜新竹傳真）

受到疫情影響，觀光景點幾乎空無一人，北埔老街也面臨攤商退租、沒有人潮的衝擊，不少業者不知如何申請紓困險些錯過良機，在地的山城北埔產業觀光發展協會，整理出各式紓困方案，協助在地業者申請，甚至連鄰近鄉鎮民眾也前往求助，期望能順利獲得補貼。

山城北埔產業觀光發展協會訓練2名青年，透過3台筆電、3組人力，並整合經濟部商業服務業的紓困方案，讓適合申請、符合資格的店家，照著資料準備各種申請內容，希望能讓符合者申請到至少4萬的紓困金，補貼房租等支出。

在北埔鄉販售柿餅的業者指出，起初看到紓困方案，本來以為很難申請，不過透過協會的協助，發現並不難，還有專人幫忙申請，難度更大幅降低。山城北埔產觀協會理事長劉美熙表示，比起幼教、補教業的申請，經濟部的紓困方案簡化很多，期望能幫助沒有投保工會、未設置投保單位的店家，申請到補貼。

除此之外，也有業者需要資金周轉，度過疫情難關，山城北埔產觀協會也請土地銀行，到北埔為業者申請貸款服務，去年曾經申辦50萬元貸款者，今年可加貸50萬。協會也順帶為店家申請多元支付方式，只待疫情過去，提供消費者更多元的付款方式，為疫後做準備。

三級警戒影響餐廳僅能外帶、禁止內用，造成以觀光業為主的北埔老街餐廳，大受衝擊，不少店家直接暫停營業，或是透過外送方式，讓新竹地區居民也能享用北埔的美食，期望能撐過疫情關卡。