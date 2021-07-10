國一時赴日本東京進行移地訓練時，「台灣蝶王」王冠閎就立下要參加奧運的目標，現在他順利前進東京奧運，將參加游泳男子100、200公尺蝶式的他也為自己設下目標，希望200蝶能夠游進決賽，並在這個最大的舞台擊敗宿敵成為亞洲第1。

「那時去日本東京移地訓練，就是寫下想要參加東京奧運的目標，現在成功達到以前訂下的長期目標。」王冠閎今天透過線上記者會分享自己近況，「現在準備的還不錯，奧運越來越近了，興奮感也越來越大，很期待出國的那天，處於非常興奮的狀態。」

王冠閎這次東奧還多報名了100蝶，他表示，因為賽程剛好安排在主項200蝶後，在不影響表現的情況下多參加一項，「目前還是以200蝶的訓練為主，對練習的自信心滿足夠的。」

王冠閎也分享自己前往東奧的目標，「200蝶的目標設定先進決賽，希望不要是最後一名，看能否再更近一步，會是個突破。」王冠閎還希望能夠在五環殿堂打敗日本宿敵本多灯，希望能再次要回「亞洲蝶王」的頭銜，他也用一句話勉勵自己，「加油！為自己的夢想前進」。