桃園市新增4例本土確診案件，有3人為確診者、1人調查中。調查中個案是大園某公司採購人員，有症狀自行快篩陽性，到醫院採檢確診。其餘為華儲第2人家人、國軍桃園總醫院病人、台北某醫院確診家人陪病者。

桃園市長鄭文燦表示，4確診個案中，有3件為確診者接觸者。1例調查中，調查中個案是大園某公司採購人員，有症狀快篩檢驗陽性，到醫院採檢後確診，已經匡列密切接觸人員。

桃園市新增4例本土確診案件，有3人為確診者、1人調查中。調查中個案是大園某公司採購人員，有症狀自行快篩陽性，到醫院採檢確診。（桃園市新聞處提供／賴佑維桃園傳真）

鄭文燦說明，另外1確診者是華儲第2例的家人，1例是國軍桃園總醫院病人，經過多次採檢後確診，累積46人確診。鄭文燦也說明，目前中央流行疫情指揮中心決定國軍桃園總醫院下周可以開放急診，市府衛生局也特別要求，未來急門診要跟住院、陪病分流不同通道，確保安全。桃園另外1本土是陪家人到台北某醫院，家人確診後，他在隔離中也採檢確診。

桃園市衛生局長王文彥說明，大園確診採購人員有症狀看醫師後未好轉，因此自行購買居家快篩試劑，檢驗後陽性，就醫採檢確診。王文彥也呼籲，若有症狀，可以利用居家快篩檢查。