新北市今新增13名確診，其中新莊區新增6人最多，市府也公布相關足跡，三重國際通百貨廣場、三峽全聯超市7、8日分別有確診者足跡。
新北市長侯友宜今表示，今新增新莊6例、中和2例、板橋、三重、新店、林口、三峽各1人，其中7人住院、6人住在集中檢疫中心，這13個人都不是居隔期間確診，都是新增的個案。
衛生局也公布相關確診足跡，案15304在8日下午8時至8時15分去過三重區中央北路的國際通百貨廣場，以及案15305在7日下午1時45分至2時也有去三峽區光明路全聯超市。
新北市今新增13名確診，其中新莊區新增6人最多，市府也公布相關足跡，三重國際通百貨廣場、三峽全聯超市7、8日分別有確診者足跡。
新北市長侯友宜今表示，今新增新莊6例、中和2例、板橋、三重、新店、林口、三峽各1人，其中7人住院、6人住在集中檢疫中心，這13個人都不是居隔期間確診，都是新增的個案。
衛生局也公布相關確診足跡，案15304在8日下午8時至8時15分去過三重區中央北路的國際通百貨廣場，以及案15305在7日下午1時45分至2時也有去三峽區光明路全聯超市。
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