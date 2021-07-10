台北市長柯文哲近期狂開戰場，更數度因疫苗系統、市場防疫槓上中央，不僅讓民眾黨立委蔡壁如看不下去，近期還在六都市長網路負面聲量的評比中奪得冠軍。柯10日苦笑說，他是全台灣最大的稻草人，幾乎每一台都在攻擊他，只好安慰自己「我讓很多人有工作做、有飯吃」。

日前有民調指出，台北市長柯文哲從6月1日至7月4日，網路上的負面聲量訊息高達25萬4100則，明顯高出其他五都首長，奪得第一。對於柯屢屢開砲、上廣播節目轟中央的行為，被視為柯心腹的蔡壁如也直呼「不好」，認為柯應回歸防疫本質，凸顯自身專業、關懷民眾才對。

對此，柯文哲苦笑說，他晚上在家看電視時，發現自己是「台灣最大的稻草人」，幾乎每一台、每個名嘴，甚至連網路新聞都鋪天蓋地在攻擊他，有時候都覺得看了很有趣，「打那個人打到連我都不太認識。」

但話鋒一轉，柯也強調，針對疫情現況還是會秉持專業處理，畢竟這也是他的專業，該怎麼做就怎麼做，至於外界鋪天蓋地的攻擊，他認為這也沒辦法，只好安慰自己說，他讓很多人有工作做、有飯吃。