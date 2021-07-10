中央宣布三級警戒延長至7月26日，但部分場所微解封，台中市政府配合中央指引，進行夜市微解封，目前已有13處夜市提出申請，經發局預計會在7月12日前分別完成現勘，如順利將可以在13日可復業；市長盧秀燕也重申，請夜市管委會或負責人要求所轄攤商遵守各項防疫規定，禁止「餐飲內用」、「試吃活動」、「邊走邊吃」三不吃原則。

盧秀燕在10日下午舉行的台中市疫情指揮中心線上記者會上指出，7月13日起夜市將解封，由夜市管委會與負責人提出防疫計畫書，台中約有33處夜市，目前已有13多處夜市提出申請，市府依法會勘、審核。

台中市經發局長張峯源指出，台中33處公告停業夜市採「申請程序」、「管制措施」等兩大原則，夜市防疫計畫申請已於7月8日公告在經發局網站，由夜市管理委員會或負責人擬具防疫計畫書，夜市提出的防疫計畫書內容應提出具體因應作為。

他表示，目前共受理13處夜市申請，包含逢甲、中華、忠孝、蔣公路、昌平、長億、旱溪、大慶、太原、清水五權、捷運、大里勝利及梧棲草湖夜市，第一階段書面審查皆符合規定，第二階段進行現勘，目前已於7月9日下午及10日上午完成11場次現勘，預計12日可完成至少11場次內部審核程序，並發文通知夜市依所提計畫確實執行相關工作。

經發局強調，夜市核心營業時間應做好容留人數控管，如超過容留人數暫停開放民眾進入；此外，管委會或業者應設置「社交距離宣導員」，隨時於人潮聚集、排隊熱區宣導民眾注意社交距離，並輔以地貼或膠條指引1.5公尺社交距離的排隊動線。個別攤商或夜市如違反防疫規定，依情節輕重處3000元至15000元罰鍰，並勒令停業，改善後經複查通過，始得恢復營業。