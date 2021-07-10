中國外交部副部長樂玉成表示，美國將打壓中國當「政治正確」，讓世上兩個主要大國對抗衝突，恰恰才是最大的政治不正確。樂玉成又指，美國仍是世界第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。美國的衰落的不是實力的衰落，而是霸權和思想的衰落。

中國外交部周六（10）日公布樂玉成前一天接受觀察者網專訪文稿。樂玉成表示，美國前國務卿季辛吉秘密訪華50年來，中美關係的歷史經驗歸結為一條就是，合則兩利，鬥則俱傷。美方有人宣稱對華接觸的時代已經結束，這個結論顯然站不住腳。

他表示，所謂「從實力地位出發」同中國打交道，骨子裡是霸權心態和冷戰思維，無非就是秀肌肉、舞大棒嚇唬人。「中國人是嚇不倒的，歷史上一窮二白、小米加步槍的時候我們也沒有怕過誰，現在更沒理由怕什麼實力地位。」

樂玉成強調，美國衰落的不是實力而是霸權。「就實力而言，美國仍是全球位居第一的大國、強國，在相當長時間內都難以被超越。但實力再強，國霸必衰，霸權不得人心。今天如果還有哪個國家想著要延續霸權，號令天下，隨意干涉別國內政，注定會失敗。」